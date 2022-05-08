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إنتخابات 2022- الديار: المعادلة السياسية تحت قبة البرلمان غير مرشحة للتبدّل المؤثر؟

8
MAY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كما كان متوقعاً فان العملية الانتخابية التي بدأت في بلدان الانتشار حظيت باهتمام دولي ملحوظ عكسته مشاركة اوساط اعلامية عربية واجنبية في متابعة هذا الحدث.

 

وكما عبّر مصدر سياسي لـ «الديار» أمس فان الانتخابات النيابية اللبنانية هي اليوم تحت المجهر الدولي، لا سيما في ظل الازمة الكبيرة التي يعيشها لبنان منذ العام 2019 وما جرى خلال هذه السنوات من تطورات اكان على صعيد ثورة 17 تشرين ونتائجها وتداعياتها، او على صعيد الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يضرب لبنان، ام بالنسبة لانفجار المرفأ وتداعياته.



ولفت المصدر الى الدعوات الدولية المتكررة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مسجلا للحكومة نجاحها في احد ابرز عناصر برنامجها وبيانها الوزاري حتى الآن على امل النجاح الناجز بعد الجولة المفصلية الثالثة التي ستجري للمقيمين في لبنان بعد اسبوع في الخامس من الشهر الجاري.

 

وقال ان نجاحها في الامتحان الانتخابي يعتبر نقطة مهمة لمصلحتها، لكن ما قامت به في شأن التصدي للازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية لم يستكمل ولم يصل بعد الى نتائج ملموسة سوى التوقيع على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي على امل استكمال هذا الاتفاق باتفاق نهائي في الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الانتخابات.

 

وحول الاكثرية المتوقع ان تنبثق من الانتخابات، قال المصدر انه من غير الجائز الحسم في هذا الامر بشكل تام، لكن المعطيات والاجواء تؤشر الى ان التغيير الذي يعول عليه البعض في الداخل والخارج سيكون محدودا، وبالتالي فان المعادلة السياسية تحت قبة البرلمان غير مرشحة للتبدّل المؤثر.

الديار
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