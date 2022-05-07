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تناقل بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة عن لسان مسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين خبراً مفاده أنّ الإتصال انقطع لفترة من الوقت مع عدد من أقلام الإقتراع في الخارج بسبب ضعف الشبكة الوطنية.



وعليه يهمّ كل من وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو توضيح ما يلي: "إن كل من وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو كانتا تتابعان مجرى سير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة في ما يتعلق بالجزء التقني الخاص بالإنترنت. وفور تناقل الخبر أعلاه على وسائل الإعلام باشرت الفرق الفنية بالتحقق من الأمر علماً أنه لم يردهما تبليغ عن أي عطل.



فتبيّن، وكما يظهر في المستند المرفق، أن خدمة الإنترنت فائقة السرعة والمزوّدة بها وزارة الخارجية والمغتربين عبر شبكة الألياف الضوئية لم تتوقف إطلاقاً وأنّ المشكلة التقنية التي طرأت مصدرها وزارة الخارجية والمغتربين نفسها. فاقتضى التوضيح".