بدء وصول الحقائب الدبلوماسية تباعا الى بيروت

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بعد انتهاء المرحلة الاولى أمس في البلدان العربية وايران، والتي وصلت نسبة المشاركة فيها الى حوالي 59%، بدأت الحقائب الدبلوماسية التي تحتوي اصوات صناديق الاقتراع، بالوصول تباعا الى بيروت.

فقد وصلت فجرا الى الحدود اللبنانية عند نقطة المصنع، حقيبة دبلوماسية تحتوي على اصوات 3 صناديق اقتراع للبنانيين المقيمين في سوريا، والذين سجلت اعلى نسبة مشاركة لديهم بـ84%، وقد تسلمها مندوبون من وزارة الداخلية بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية، فيما تولت القوى الامنية عملية مواكبة الصناديق الى مصرف لبنان.

والى مطار رفيق الحريري الدولي، وصلت طائرة تابعة للطيران التركي قادمة من العاصمة الايرانية طهران، وعلى متنها الحقيبة الديبلوماسية وهي عبارة عن صندوقين من اصوات اللبنانين الذين اقترعوا يوم أمس في طهران، يرافقها السفير اللبناني في ايران حسن عباس.