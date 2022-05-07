بالأرقام والنسب ... تفاصيل انتخابات المنتشرين

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نشرت الدولية للمعلومات تقريراً بعنوان "انتخاب غير المقيمين 2022 ارتفاع في أعداد المسجلين وتراجع في نسبة الاقتراع"، جاء فيه: "توجّه الناخبون اللبنانيون المسجّلون للاقتراع في الخارج في 10 دول تعطل يوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات النيابية حيث وصل عددهم الى 30,930 ناخباً اقترع منهم 18,237 مقترعاً أي بنسبة 58.9% مقارنة بــ 7,449 ناخباً اقترع منهم 4728 مقترعاً أي بنسبة 63.5% من العام 2018 ما يظهر تراجعاً في نسبة الاقتراع بلغت 4.6%.

وأضاف، "وفي مقارنة بين الدول التي جرت فيها الانتخابات في العام 2022 مع العام 2018 (5 دول هي: السعودية- الكويت- قطر- سلطنة عمان ومصر) نتبيّن:

إنّ عدد الناخبين ارتفع من 7,449 ناخباً إلى 27,822 ناخباً أي ارتفاع بنسبة 273.5%.

إنّ عدد المقترعين ارتفع من 4,728 مقترعاً إلى 16,041 مقترعاً اي ارتفاع بنسبة 239%.

إنّ نسبة الاقتراع تراجعت من 63.5% إلى 57.6%.

تراجعت النسبة في السعودية من 56.2% إلى 49.3% وأيضاً في قطر من 73.8% إلى 66.3%. وبينما لم تُجرَ الانتخابات في كلّ من العراق والبحرين والأردن وإيران وسوريا وقد سجلّت أعلى نسبة في سوريا 83.8% وفي إيران 73.8%.