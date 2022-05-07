طقس متقلب وأمطار متفرقة بإنتظارنا

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، واحتمال تساقط أمطار خفيفة داخلا وشمالا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها ويستقر تدريجا. ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبرياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية حيث تنحسر تدريجا. الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل واحتمال تساقط امطار خفيفة داخلا وشمالا. الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع تساقط أمطار خفيفة في الداخل. الثلاثاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة في الداخل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 18 درجة، في الداخل من 11 إلى 19 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و40 كلم/س.

- الإنقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل الضباب بدءا من مستويات منخفضة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 21°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,43 ساعة غروب الشمس: 19,27