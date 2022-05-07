هكذا جاءت نسب المقترعين في الدول العربية

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جاءت نسب المقترعين للانتخابات النيابية اللبنانية مقسّمةً على الدول العربية وايران على الشكل التالي:

- ايران: 474 من 642، بنسبة 73.83%

- قطر: 4872 من 7345، بنسبة 66.33% .

الكويت: 3778 من 5760، بنسبة 65.59%.

-الاردن: 288 من 483 بنسبة 59.63%

-البحرين: 424 من 638، بنسبة 66.46%.

- سوريا: 853 من1018 ، بنسبة 83.79%.

- السعودية:

-الرياض 4035، بنسبة 46.63%.

- جدة: 2421 بنسبة 54.38.

- سلطنة عمان: 600 من903 ، بنسبة 66.45%.

- العراق:

السفارة اللبنانية: 32، من 101، بنسبة 31.68%.

فندق "روتانا - أربيل": 125 من 226 بنسبة 55.31%

- مصر:

السفارة في القاهرة: 265 بنسبة 42.36%.

قنصلية لبنان في الإسكندرية: 71 من 140 ، بنسبة 50.71%.

وبلغ عدد المقترعين 18214 مقترعا من اصل 30930 مقترعا، وبلغت النسبة العامة 58.89%.