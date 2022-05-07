هكذا جاءت نسب المقترعين في الدول العربية

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جاءت نسب المقترعين للانتخابات النيابية اللبنانية مقسّمةً على الدول العربية وايران على الشكل التالي:
- ايران: 474 من 642، بنسبة 73.83%
- قطر: 4872 من 7345، بنسبة 66.33% .
الكويت: 3778 من 5760، بنسبة 65.59%.
-الاردن: 288 من 483 بنسبة 59.63%
-البحرين: 424 من 638، بنسبة 66.46%.
- سوريا: 853 من1018 ، بنسبة 83.79%.
- السعودية:
-الرياض 4035، بنسبة 46.63%.
- جدة: 2421 بنسبة 54.38.
- سلطنة عمان: 600 من903 ، بنسبة 66.45%.
- العراق:
السفارة اللبنانية: 32، من 101، بنسبة 31.68%.
فندق "روتانا - أربيل": 125 من 226 بنسبة 55.31%
- مصر:
السفارة في القاهرة: 265 بنسبة 42.36%.
قنصلية لبنان في الإسكندرية: 71 من 140 ، بنسبة 50.71%.
وبلغ عدد المقترعين 18214 مقترعا من اصل 30930 مقترعا، وبلغت النسبة العامة 58.89%.