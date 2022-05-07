الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات: سنراقب طيلة أيّام الاقتراع

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كشف أمين عام الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات روني الأسعد عن أنه “حصلت بعض المخالفات والخروقات البسيطة، وننوّه بأداء وزارة الخارجيّة في حلّ المخالفات التي كنّا نزوّدها بها.”

وأضاف في حديث للـ mtv: “رغم ما حدث أمس من انقطاع للإنترنت إلا أنّ كلّ الكاميرات سجّلت ما حصل، ونتوقّع أن يحصل انقطاع للبث مجدّداً يوم الأحد بسبب الضغط الأكبر ولكن أعتقد أنّه سيُعالج فوراً.”

وتابع: “لدينا مراقبون في الخارج وطيلة أيّام الاقتراع سنعمل على المراقبة كما يمكن للمواطنين إبلاغنا بأيّ مخالفات في حال حصولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”