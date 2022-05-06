كم بلغت نسبة الإقتراع حتى الساعة ؟

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في وزارة الخارجية ان غرفة العمليات الانتخابية وزعت منذ قليل، آخر تحديث لعدد المقترعين اللبنانيين في الخارج ونسب الاقتراع في الدول التالية:
- ايران: 467 من 642، بنسبة 72.74%.
- قطر: 3662 من 7345، بنسبة 49.86%
-الكويت: 2896 من 5760، بنسبة 50.28%
-الاردن: 238 من 483، بنسبة 49.28%
-البحرين: 340 من 638، بنسبة 53.29%
-السعودية: 5433 من 13105 بنسبة 41.46%
* الرياض: 3459 بنسبة 39.97%
* جدة: 1974، بنسبة 44.34%
- العراق: 142 من 327، بنسبة 43.43%
*السفارة اللبنانية: 28، بنسبة 27.72%
* فندق روتانا أربيل: 114، بنسبة 50.44%
- مصر:243 من 709، بنسبة 33%
*السفارة في القاهرة: 173، بنسبة 30.40%
قنصلية لبنان في الإسكندرية: 61، بنسبة 43.57%
- سلطنة عمان: 521 من 903، بنسبة 57.70%
- سوريا: 775 من 1018، بنسبة 76.13%
وبلغ عدد المقترعين: 14708 مقترعا من اصل 30930 ناخبا، وبلغت النسبة العامة: 47.55%.