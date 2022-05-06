living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كم بلغت نسبة الإقتراع حتى الساعة ؟

6
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في وزارة الخارجية ان غرفة العمليات الانتخابية وزعت منذ قليل، آخر تحديث لعدد المقترعين اللبنانيين في الخارج ونسب الاقتراع في الدول التالية:
- ايران: 467 من 642، بنسبة 72.74%.

- قطر: 3662 من 7345، بنسبة 49.86%

-الكويت: 2896 من 5760، بنسبة 50.28%

-الاردن: 238 من 483، بنسبة 49.28%

-البحرين: 340 من 638، بنسبة 53.29%

-السعودية: 5433 من 13105 بنسبة 41.46%
* الرياض: 3459 بنسبة 39.97%
* جدة: 1974، بنسبة 44.34%

- العراق: 142 من 327، بنسبة 43.43%
*السفارة اللبنانية: 28، بنسبة 27.72%
* فندق روتانا أربيل: 114، بنسبة 50.44%

- مصر:243 من 709، بنسبة 33%
*السفارة في القاهرة: 173، بنسبة 30.40%
قنصلية لبنان في الإسكندرية: 61، بنسبة 43.57%

- سلطنة عمان: 521 من 903، بنسبة 57.70%

- سوريا: 775 من 1018، بنسبة 76.13%

وبلغ عدد المقترعين: 14708 مقترعا من اصل 30930 ناخبا، وبلغت النسبة العامة: 47.55%.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout