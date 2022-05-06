كم بلغت نسبة الإقتراع حتى الساعة ؟

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في وزارة الخارجية ان غرفة العمليات الانتخابية وزعت منذ قليل، آخر تحديث لعدد المقترعين اللبنانيين في الخارج ونسب الاقتراع في الدول التالية:

- ايران: 467 من 642، بنسبة 72.74%.



- قطر: 3662 من 7345، بنسبة 49.86%



-الكويت: 2896 من 5760، بنسبة 50.28%



-الاردن: 238 من 483، بنسبة 49.28%



-البحرين: 340 من 638، بنسبة 53.29%



-السعودية: 5433 من 13105 بنسبة 41.46%

* الرياض: 3459 بنسبة 39.97%

* جدة: 1974، بنسبة 44.34%



- العراق: 142 من 327، بنسبة 43.43%

*السفارة اللبنانية: 28، بنسبة 27.72%

* فندق روتانا أربيل: 114، بنسبة 50.44%



- مصر:243 من 709، بنسبة 33%

*السفارة في القاهرة: 173، بنسبة 30.40%

قنصلية لبنان في الإسكندرية: 61، بنسبة 43.57%



- سلطنة عمان: 521 من 903، بنسبة 57.70%



- سوريا: 775 من 1018، بنسبة 76.13%



وبلغ عدد المقترعين: 14708 مقترعا من اصل 30930 ناخبا، وبلغت النسبة العامة: 47.55%.