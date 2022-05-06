الاسمر عرض مع الهيئات الإقتصادية زيادة بدل النقل

A + A -

عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وأعضاء هيئة المكتب، بحضور نائب الرئيس حسن فقيه والامين العام سعد الدين حميدي صقر، اجتماعا مع رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير ووفد من الهيئات، في مبنى الاتحاد، ناقش مسألة رفع بدل النقل في القطاع الخاص.

الاسمر

واستهل الاسمر اللقاء بالقول: "نرحب بمعالي الوزير محمد شقير في الاتحاد العمالي العام، لا سيما وانه هو الذي يحمل هموما كبيرة في هذه المرحلة الصعبة: هموم الواقع الاقتصادي بصورة عامة في لبنان، هموم المصانع، هموم العمال والتجار وغيرهم. ونحن في الاتحاد العمالي العام نحمل هم العامل اكان في القطاع الخاص او الموظف او الاجير في القطاع العام، ونقول امام هول ما نشهده من ارتفاع في اسعار السلع الاساسية والمحروقات والادوية وغيرها مقابل تضاؤل القيمة الشرائية وحجم الرواتب التي لم تعد تساوي شيئا، كان لا بد من المطالبة وقد أثمرت توقيع مرسوم بزيادة مليون وثلاثمائة وخمس وعشرين الف ليرة على الحد الدنى للاجور بدل غلاء معيشة، وهذا المرسوم الذي وقع في حينه بيننا وبين الهيئات الاقتصادية برعاية وزير العمل، لم يأخذ طريقه الى التنفيذ حتى اليوم. وكنا اتفقنا على بدل النقل وهو ينفذ، كما اتفقنا على المنح المدرسية وهو ينفذ. انما نشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار المحروقات ما ينعكس على قدرة اي موظف في القطاع الخاص او العام على المجيء الى عمله يوميا وبصورة دورية".