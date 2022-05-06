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ميقاتي من "الخارجية": اطّلعت على الإحصاءات والمتابعة التي تقوم بها الوزارة، ونأمل أن نبشّر اللبنانيين الأحد المقبل ببرلمان جديد يحمل التغيير

6
MAY
2022
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زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات في وزارة الخارجية لتفقد سير الانتخابات النيابية في الدول العربية والاسلامية التي تعتمد يوم الجمعة كيوم عطلة اسبوعية .
بعد الزيارة أعلن ميقاتي ان اطلعت على سير العملية الانتخابية في الدول التي يعتبر فيها يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية، كما إطلعت على الاحصاءات وكل ما يحدث من متابعة. وقد هنأت وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي كما واشكر طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين الذين يتابعون العمل في كل قلم ،ويتابعون اي اشكال يحدث وتتم معالجته لحظة بلحظة واقول من كل قلبي " الله يتمم على خير" وان شاء الله نكون مساء الاحد في الخامس عشر من ايار مرتاحين ايضا ونُبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن ان يُحدث التغيير المرتقب.

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