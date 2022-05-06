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مولوي يستبدل مراكز اقلام اقتراع في بيروت.. ما هي؟

6
MAY
2022
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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارا رقمه 472 يتعلق بـ”تعديل القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 وتعديلاته (تقسيم اقلام الاقتراع وتحديدها في الدوائر الانتخابية كافة للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)”.

وجاء في القرار: “ان وزير الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، ولا سيما المادة 58 منه.
بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات رقم 352 تاريخ 14/4/2022، رقم 391 تاريخ 28/4/2022 ورقم 426 تاريخ 5/5/2022 (تقسيم اقلام الاقتراع وتحديدها في الدوائر الانتخابية كافة للانتخابات النيابية العامة لعام 2022)،

يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: خلافا لأي نص آخر، تستبدل مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الانتخابية العائدة الى حي المزرعة في دائرة بيروت الثانية، والواردة في القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 والقرار رقم 391 تاريخ 28/4/2022، وفقا للجدول المرفق ربطا في هذا القرار.

الدائرة الكبرى: بيروت الثانية

القضاء بيروت (بيروت الثانية

القرية: المزرعة.

ارقام اقلام الاقتراع:
236
237
246
247

القرية: المزرعة.

مركز قلم الاقتراع
ابتدائية عمر بن الخطاب – شارع الطريق الجديدة (الملعب البلدي) غرفة رقم 9.
ابتدائية عمر بن الخطاب – شارع الطريق الجديدة (الملعب البلدي ) غرفة رقم 10.
الثانوية العاملية المبنى الجنوبي – شارع عمر بن الخطاب غرفة رقم 18.
الثانوية العاملية المبنى الجنوبي – شارع عمر بن الخطاب غرفة رقم 19.

من ينتخب فيه
ناخبات الطائفة – سني من سجل 4745 الى سجل 4870.
ناخبات الطائفة – سني من سجل 4871 الى سجل 5026.
ناخبو الطائفة – روم ارثوذكس من سجل 4 الى سجل 161.
ناخبو الطائفة – روم ارثوذكس من سجل 162 الى سجل 352.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

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