living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا جديد ما رست عليه التعرفة الجديدة لغسيل الكلى!

6
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أبدى مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزف الحلو” ارتياحه لموافقة مجلس الوزارة على نقل اعتماد من إحتياط الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة بقيمة اثنين وستين مليارا وخمسمئة مليون لتسديد المستحقات المتوجبة للمستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء العاملين فيها لقاء تقديم علاج غسيل الكلى”.

وأوضح الحلو في حديث الى “الوكالة الوطنية للإعلام أن “هذه المستحقات تأتي من خارج السقوف المالية المرصودة للمستشفيات بهدف تأمين الدعم ومساعدة المستشفيات والجسم الطبي على مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يشهدها لبنان”.

وذكّر بأن” التعرفة الأساسية لجلسة غسيل الكلى كانت تبلغ مئة وسبعة وخمسين ألف ليرة أي بمعدل مئة دولار قبل الإنهيار المالي، وقد تمت زيادتها على دفعتين: في تشرين الأول 2021 زيدت إلى خمسمئة ألف ليرة لبنانية، ثم زيدت للمرة الثانية ابتداء من أول نيسان الماضي وأصبحت مليونًا ومئتي ألف ليرة لبنانية بحيث يتم تسديد مليون ليرة للمستشفى ومئتي ألف للطبيب.
وسيستفيد من التعرفة الجديدة نحو ثمانين مستشفى ومركزا صحيا عاما وخاصا، وقرابة ألف وسبعمئة وخمسين مريضا يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة”.

وأكد مدير العناية الطبية أنه “بموجب هذه التعرفة يمنع طلب فروقات مالية من المرضى، وفي حال حصل ذلك فيجب إبلاغ وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى”.

تجدر الإشارة إلى أن التعرفة الجديدة لغسيل الكلى باتت معتمدة كذلك ابتداء من شهر أيار الحالي في كل من الطبابة العسكرية وتعاونية الموظفين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout