إليكم توقيت إقفال صناديق الاقتراع في البلدان العربية

A + A -

افتتحت صباح اليوم البلدان العربية العملية الانتخابية 2022، وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة 27% بحسب ما أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب.

فيما تقفل صناديق الاقتراع في كل من البلدان التالية عند الساعة:

الجمهورية الاسلامية الايرانية حتى الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي و9:30 بتوقيت بيروت

سلطنة عمان حتى الساعة 0:00 بالتوقيت المحلي و10:00 بتوقيت بيروت



المملكة العربية السعودية حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت

دول قطر حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت

دولة الكويت حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت

الجمهورية العربية السورية حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت

مملكة البحرين حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت

المملكة الأردنية الهاشمية حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت

الجمهورية العراقية حتى الساعة 10:00 بتويقيت بيروت

جمهورية مصر العربية حتى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي و10:00 بتوقيت بيروت.