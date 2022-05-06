إليكم توقيت إقفال صناديق الاقتراع في البلدان العربية

افتتحت صباح اليوم البلدان العربية العملية الانتخابية 2022، وبلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة 27% بحسب ما أعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب.
فيما تقفل صناديق الاقتراع في كل من البلدان التالية عند الساعة:
الجمهورية الاسلامية الايرانية حتى الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي و9:30 بتوقيت بيروت
سلطنة عمان حتى الساعة 0:00 بالتوقيت المحلي و10:00 بتوقيت بيروت
المملكة العربية السعودية حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت
دول قطر حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت
دولة الكويت حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت
الجمهورية العربية السورية حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت
مملكة البحرين حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت
المملكة الأردنية الهاشمية حتى الساعة 10:00 بتوقيت بيروت
الجمهورية العراقية حتى الساعة 10:00 بتويقيت بيروت
جمهورية مصر العربية حتى الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي و10:00 بتوقيت بيروت.