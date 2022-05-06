هذا آخر تحديث لأرقام ونسب الاقتراع في الدول العربية وإيران

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وصل عدد المقترعين في مختلف الدول الى ٨١٨١ من اصل ٣٠٩٣٠، ما نسبته ٢٦.٧٢٪.
وفي ما يلي الأرقام بالتفاصيل:
- ايران: ٣٧٩ من أصل ٦٤٢ /٥٩٪
- قطر: ٢١٧٢ من اصل ٧٣٤٤ /٪٢٩.٥٧
- الكويت: ١٣٨١ من اصل ٥٧٦٠| ٢٣.٩٨٪
- الاردن: ١٤٨ من اصل ٤٨٣/ ٣٠.٦٤
- البحرين: ٢٠٤ من اصل ٦٣٨/ ٣١.٩٧
- السعودية:
الرياض: ٢٠٩٨/ ٢٤.٢٥
جدة: ١٠٢٣/ ٢٢.٩٨
من اصل ١٣١٠٥
- العراق: السفارة اللبنانية ٢٠ مقترع/١٩.٨٠٪
فندق روتانا ٥٩/ ٢٦.١١٪
من اصل ٣٢٧
- مصر: ٨٣ من اصل ٧٠٩ / ١١.٧١٪
- سلطنة عمان: ٢٨٨ من اصل ٩٠٣/ ٣١.٨٩٪
- سوريا: ٤٠٩ من اصل ١٠١٨ / ٤٠.١٨٪.