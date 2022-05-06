هذا آخر تحديث لأرقام ونسب الاقتراع في الدول العربية وإيران

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وصل عدد المقترعين في مختلف الدول الى ٨١٨١ من اصل ٣٠٩٣٠، ما نسبته ٢٦.٧٢٪.

وفي ما يلي الأرقام بالتفاصيل:

- ايران: ٣٧٩ من أصل ٦٤٢ /٥٩٪؜

- قطر: ٢١٧٢ من اصل ٧٣٤٤ /٪؜٢٩.٥٧

- الكويت: ١٣٨١ من اصل ٥٧٦٠| ٢٣.٩٨٪؜

- الاردن: ١٤٨ من اصل ٤٨٣/ ٣٠.٦٤

- البحرين: ٢٠٤ من اصل ٦٣٨/ ٣١.٩٧

- السعودية:

الرياض: ٢٠٩٨/ ٢٤.٢٥

جدة: ١٠٢٣/ ٢٢.٩٨

من اصل ١٣١٠٥

- العراق: السفارة اللبنانية ٢٠ مقترع/١٩.٨٠٪؜

فندق روتانا ٥٩/ ٢٦.١١٪؜

من اصل ٣٢٧

- مصر: ٨٣ من اصل ٧٠٩ / ١١.٧١٪؜

- سلطنة عمان: ٢٨٨ من اصل ٩٠٣/ ٣١.٨٩٪؜

- سوريا: ٤٠٩ من اصل ١٠١٨ / ٤٠.١٨٪.