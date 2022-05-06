living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية: لتأمين التسهيلات اللازمة للناخبين المنتشرين وكل الإجراءات اتخذت لإنجاز الانتخابات في لبنان في اجواء امنة ومستقرة

6
MAY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الرئيس عون تابع انطلاق الانتخابات النيابية في الدول العربية وايران واطلع من وزير الدفاع على إجراءات توفير الامن خلالها الاحد 15 أيار الجاري في لبنان
 
 
الرئيس عون لمنسقة الأمم المتحدة: لبنان عاجز عن الاستمرار بواجبه تجاه النازحين ما يوجب عودتهم الى بلادهم وتقديم المساعدة الدولية لهم فيها
 
الرئيس عون : احد أسباب استمرار النازحين على الأراضي اللبنانية هو تلقي المساعدات الدولية
 
فرونيكا: مرتاحون لبدء العملية الانتخابية والقوات الدولية وضعت امكانياتها بتصرف الجيش  للبحث عن مفقودي الزورق الغارق
 
النائب حكمت ديب: مستمر في الشأن العام داخل المجلس النيابي او خارجه مستلهما مبادئ التيار الوطني الحر ومواقف مؤسسه الرئيس عون
 
 
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم عملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين المسجلين للانتخابات النيابية لدورة 2022 في الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث ظل على اتصال مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بوحبيب الذي زوده تباعا بتطورات عمليات الاقتراع في هذه الدول والمنقولة مباشرة بالصوت والصورة الى غرفة العمليات التي انشأتها وزارة الخارجية لهذه الغاية. وشدد الرئيس عون على ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين المنتشرين، منوها بالجهود التي بذلت لاتمام العملية الانتخابية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات.
 
وزير الدفاع الوطني
والاستحقاق الانتخابي كان محور بحث بين الرئيس عون ووزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي اطلع رئيس الجمهورية على الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين الأجواء المناسبة لانجاز الاستحقاق الانتخابي في ظروف مستقرة وآمنة. كما تناول البحث أوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع وحاجات العسكريين والاعتمادات المخصصة لتأمين  حاجاتهم المالية.
 
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
 
وملف الانتخابات النيابية كان أيضا من المواضيع التي بحثها الرئيس عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا فرونيكا حيث ابلغ رئيس الجمهورية المسؤولة الدولية ان العملية الانتخابية انطلقت اليوم في عدد من السفارات اللبنانية في الدول العربية وفي الجمهورية  الإسلامية الإيرانية على ان تستكمل يوم الاحد المقبل في أوروبا والاميركتين وافريقيا ودولة الامارات العربية المتحدة وذلك بعد انجاز كل الترتيبات لضمان انتخابات نزيهة وشفافة ينبثق عنها المجلس النيابي الذي يؤمل ان يعبر عن تطلعات  اللبنانيين وامالهم. واكد رئيس الجمهورية ان القوى العسكرية والأمنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمين اجراء الانتخابات في 15 أيار الجاري في كل لبنان في أجواء امنة ومستقرة ومنع حصول تجاوز من المرشحين للسقوف المالية المحددة ما يشكل تجاوزا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وهو ما اشارت اليه هيئة الاشراف على الانتخابات التي تتابع وفق القانون مراقبة العملية الانتخابية من مختلف النواحي.
 
وتناول الرئيس عون موضوع المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل في 9 و10 أيار الجاري للبحث في مستقبل النازحين السوريين في الدول المجاورة لسوريا، فقال ان موقف لبنان واضح لجهة ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعد الاستقرار الأمني الذي تعيشه غالبية المناطق السورية، خصوصا ان لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح السوري نظرا للتداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والأمنية فيه، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. واكد الرئيس عون ان لبنان قام بواجبه تجاه النازحين منذ العام 2011 لكنه بات عاجزا عن الاستمرار ما يوجب عودة النازحين الى بلادهم وتقديم المساعدة الدولية لهم فيها بدلا من توزيعها عليهم في لبنان، لان احد أسباب استمرار النازحين على الأراضي اللبنانية هو تلقي المساعدات الدولية علما ان الكثيرين منهم ينتقلون الى سوريا دوريا ويعودون مع نهاية الشهر للحصول على المساعدات الدولية.
 
وكانت السيدة فرونيكا  نقلت الى الرئيس عون في مستهل اللقاء، تعازيها بضحايا الزورق الذي غرق قبالة طرابلس قبل أسبوعين لافتة الى ان القوات الدولية وضعت إمكاناتها التقنية بتصرف الجيش اللبناني للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين. وأشارت الى ارتياحها لبدء العملية الانتخابية في الخارج والتي ستستكمل في الداخل من دون أي عوائق، علما ان الأمم المتحدة ساهمت في تأمين حاجات لوجستية  تتطلبها الانتخابات النيابية.
 
النائب حكمت ديب
الى ذلك، استقبل الرئيس عون النائب حكمت ديب وعرض معه الأوضاع والتطورات السياسية الراهنة. واكد النائب ديب انه "مستمر في الشأن العام سواء كان ذلك داخل المجلس النيابي او خارجه، مستلهما دائما مبادئ "التيار الوطني الحر" ومواقف مؤسسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout