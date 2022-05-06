نسبة الاقتراع في عدد من الدول حتى الاولى والنصف

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن عدد المقترعين حتى الاولى والنصف بتوقيت بيروت:

– طهران 379 النسبة 59,03

– قطر 2172 النسبة29.57

– الكويت1381 النسبة 23,98

– الاردن 148 النسبة 30,64

– البحرين 204 النسبة 31,97

– سوريا 409 النسبة 40.18

– السعودية: الرياض 2098 النسبة 24.25

– السعودية: جدة 1023 النسبة 22.98

– سلطنة عمان 288 النسبة 31.89

– العراق السفارة 20 النسبة 19.80

– العراق فندق روتانا 59 النسبة 26.11

– مصر القاهرة 58 النسبة10.19

– مصر الاسكندرية 25 النسبة 17.86

المجموع العام للمقترعين 8264 اي ما نسبته 26,72 حتى الاولى والنصف بتوقيت بيروت.