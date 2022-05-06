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نسبة الاقتراع في عدد من الدول حتى الاولى والنصف

6
MAY
2022
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افادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن عدد المقترعين حتى الاولى والنصف بتوقيت بيروت:

– طهران 379 النسبة 59,03
– قطر 2172 النسبة29.57
– الكويت1381 النسبة 23,98
– الاردن 148 النسبة 30,64
– البحرين 204 النسبة 31,97

– سوريا 409 النسبة 40.18
– السعودية: الرياض 2098 النسبة 24.25
– السعودية: جدة 1023 النسبة 22.98
– سلطنة عمان 288 النسبة 31.89
– العراق السفارة 20 النسبة 19.80
– العراق فندق روتانا 59 النسبة 26.11
– مصر القاهرة 58 النسبة10.19

– مصر الاسكندرية 25 النسبة 17.86

المجموع العام للمقترعين 8264 اي ما نسبته 26,72 حتى الاولى والنصف بتوقيت بيروت.

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