فاجعة لبنانية.. جريمة مزدوجة!

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وقعت "جريمة مزدوجة" في مدينة ملبورن الأسترالية هزّت الجالية اللبنانية، قامت بها امرأة أودت بحياة اللبناني سركيس عبود وصديقه.

وفي التفاصيل، أوقفت الشرطة الأسترالية في مدينة ملبورن سيّدة مغطاة بالدماء، بعد قيامها بعملية طعن مزدوجة أودت بحياة شخصَيْن، لكن الشرطة لم تقوم بإستجوابها حتّى الآن.





وأحد الضحيتَيْن التي طعنتهما السيّدة يبلغ من العمر 62 عاماً الذي فارق الحياة قبل وصوله المستشفى، والآخر يبلغ من العمر59 عاماً وجِدَ مقتولاً في مكان وقوع الجريمة.



وكشفت الكاميرات في شارع "Sydney rd" في ملبورن، أنّ "الامراة كانت على ما يبدو قد خلعت سترتها لتغطية يديها الملوثة".