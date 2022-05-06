المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية: لا صحة للكلام عن رابط بين اثارة الرئيس عون لموضوع النازحين وملف الانتخابات النيابية

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عودة النازحين لم تغب يوما عن مواقف الرئيس وطرحت امس مجددا في اجتماع خصص للبحث في الموقف اللبناني في مؤتمر بروكسل

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة لما ورد في عدد من المقالات الإعلامية الصادرة اليوم عن وجود رابط بين اثارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لموضوع النازحين السوريين في لبنان، وملف الانتخابات النيابية او انه جزء من الحملات الانتخابية. وأشار مكتب الاعلام الى ان هذه الاستنتاجات لا أساس لها لان موضوع عودة النازحين الى بلادهم لم يغب يوما عن مواقف رئيس الجمهورية، وقد طرح مجددا في اجتماع عقد امس في قصر بعبدا مع الوفد الوزاري المشارك في مؤتمر في بروكسل في 9 و10 أيار الجاري المخصص للبحث في مستقبل النازحين السوريين، وذلك بهدف تحديد الموقف الرسمي اللبناني من هذه المسألة وابلاغه الى المؤتمرين في بروكسل.