خاص -هذه هي نسب الإقتراع في 4 دول

A + A -

أشار ايلي حنا مسؤول الإنتشار في التيار أن ماكينة التيار الإنتخابية تتابع يوم اقتراع المنتشرين في أربع دول وهي قطر، سلطنة عمان، الكويت وسوريا.

وقال في حديث الى الـtayyar.org أن نسب الإقتراع حتى الساعة هي:

- سلطنة عمان حيث يوجد 3 أقلام نسبة الإقتراع 28.24% أي 255 صوت من اصل 903.

- الكويت حيث تتواجد ماكينة التيار في 11 قلما من أصل 14 نسبة الإقتراع هي 23.10% (1061 من أصل 4593) علما أن عدد المسجلين في الكويت هو 5760

- قطر حيث تتواجد الماكينة الإنتخابية في 15 قلما فنسبة الإقتراع بلغت حتى الساعة 26.38% أي قد صوت 1681 من أصل 6373 علما أن عدد المسجلين هو 7344 موزعين على 17 قلم.

- سوريا حيث يوجد 3 أقلام فنسبة الإقتراع هي 23.28% أي قد صوت 237 شخص من أصل 1018.