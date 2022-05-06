إنتخابات ٢٠٢٢ - عمر حرفوش التقى المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة في روما

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ذكرت صحيفة النهار ان رئيس لائحة "الجمهورية الثالثة"في دائرة طرابلس- المنية والضنية عمر حرفوش التقى القاضية الإيطالية المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة سيمونيتا ماتون في روما. واتفقا على التحضير لمؤتمر أوروبي كبير للتعاون لمكافحة الجريمة المنظمة في بيروت بعد الانتخابات النيابية.



ويملك القضاء الايطالي خبرات كبيرة في محاربة الشخصيات الفاسدة من سياسيين ومصرفيين وغيرهم وله باع طويل في مواجهة المافيا والتصدي لأعمالها وجرائمها.



وتؤكّد ماتون أنّها ستزور لبنان برفقة حرفوش "بغية تقديم خبراتها الشخصية بمحاربة الجريمة المنظمة وتدريب فريق عمل للقيام بهذه المهمات".



ولم يعلق حرفوش على هذا الموضوع ولم يرد على أسئلة الإعلاميين. واكتفى بالإجابة أنّه ملتزم بتطبيق "الصمت الانتخابي".