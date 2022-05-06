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كم بلغت نسبة الاقتراع في دول الاغتراب حتى ظهر اليوم؟

6
MAY
2022
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بلغت نسبة اقتراع المغتربين اللبنانيين، حتى الساعة،الثانية عشر في الدول التي تعتمد يوم الجمعة عطلة نهاية الأسبوع:


إيران: 330 من أصل 642
قطر: 1254 من أصل 7345
الكويت: 408 من أصل 5760
الاردن: 48 من أصل 438
البحرين: 140 من أصل 638
دمشق: 263 من أصل 1018

السعودية:
الرياض: 679 من أصل 8653
جدة: 733من أصل 4452

سلطنة عُمان: 205 من أصل 903


العراق:
في السفارة اللبنانية: 15 من أصل 101
فندق روتانا: 33 من أصل 226


مصر:
السفارة اللبنانية في القاهرة: 25من أصل 569
الاسكندرية: 5 من أصل 140


المجموع العام 4138 شخصا انتخبوا من أصل 30930

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