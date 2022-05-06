تعديل عناوين مراكز الاقتراع في 3 بلدات فرنسية

A + A -

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 409 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وتعديلاته. وجاء فيه:



المادة الاولى: تعدل عناوين مراكز الاقتراع في كل من بلدات VERSAILLES ، ORLEANS ،

GRAND LE NOISY في الجمهورية الفرنسية بحيث تصبح عناوين هذه المراكز على الشكل الآتي:



VERSAILLES:

VERSAILLES 78000 ، solferino Rue، 5 - marie fleury Ecole



ORLEANS:

ORLEANS 45100، mesmin saint de avenue ، bis 36 - Gauguin Salle

GRAND LE NOISY

GRAND LE NOISY 93160، est d Mont du piazza , 111 - Associations des Maison



والباقي دون تعديل



المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".