مولوي: إنه "عرس"

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وصف وزير الداخلية بسام مولوي اقتراع المغتربين اليوم بأنه "عرس للبنان"، وقال: "نحن في "مهرجان الديمقراطية" ونتابع منذ الصباح الباكر مع المعنيين في الخارجية كل العملية الانتخابية ولا إشكالات والتحضيرات "بتكبّر القلب".



وتوقّع مولوي، أثناء جولة قام بها في وزارة الخارجية، ان تكون نسبة الاقتراع في الانتشار مرتفعة "لأن المنتشرين أعربوا عن رغبتهم بالمشاركة بالاستحقاق من خلال تسجيلهم بكثافة والأعداد فاقت أعداد عام 2018"، مضيفا: "من تسجّلوا في الاغتراب أسماؤهم موجودة و"مطرح ما كان لازم يصير تصحيح صار عالوقت".



وفي ما يخصّ إسقاط اقتراحه لحلّ موضوع جوازات السفر المنتهية الصلاحية، لفت مولوي إلى أنه كان مصرّا على تمرير هذا الإقتراح إلا أن هذا الأمر باء بالفشل، مضيفا: "سأعيد طرحه خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة فهي مسألة عدالة وحق".



وتابع: "الوضع الأمني جيّد والقوى الأمنية في جهوزية تامة ومستمرون بالعمل الأمني الاستباقي وأدعو المواطنين للاطمئنان لكن يجب أن نكون دائماً حذرين".