الحرارة إلى إرتفاع ولكن الامطار لم تنته بعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، مصحوب برياح ناشطة وضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية، حيث تنحسر تدريجيا ويستقر الطقس.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها بحدود ال4 درجات، يستمر تأثيره حتى بعد ظهر السبت حيث ينحسر نحو الشرق ويستقر الطقس تدرجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة خفيفة خلال الفترة الصباحية وتنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد، مع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من الظهر.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، مصحوب برياح ناشطة وضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية، حيث تنحسر تدريجيا ويستقر الطقس.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع هطول امطار خفيفة في الداخل.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 15 درجة، في الداخل من 11 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل الضباب بدءا من مستويات منخفضة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي:760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:46

- ساعة غروب الشمس: 19:24