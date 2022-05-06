living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحرارة إلى إرتفاع ولكن الامطار لم تنته بعد

6
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، مصحوب برياح ناشطة وضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية، حيث تنحسر تدريجيا ويستقر الطقس.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها بحدود ال4 درجات، يستمر تأثيره حتى بعد ظهر السبت حيث ينحسر نحو الشرق ويستقر الطقس تدرجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة خفيفة خلال الفترة الصباحية وتنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد، مع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من الظهر.
 
السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، مصحوب برياح ناشطة وضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية، حيث تنحسر تدريجيا ويستقر الطقس.
 
الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.
 
الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع هطول امطار خفيفة في الداخل.
 
- الحرارة على الساحل من 15 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 15 درجة، في الداخل من 11 الى 21 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 25 و 40 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وتشكل الضباب بدءا من مستويات منخفضة.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
- الضغط الجوي:760 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05:46
- ساعة غروب الشمس: 19:24
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout