بالفيديو - مسيرة قائد (الرئيس عون) - ما هي محاولات الإغتيال التي تعرض لها العماد عون؟ - الحلقة 10

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يخصّص tayyar.org، بالتعاون مع الشاعر حبيب يونس والإعلامية رندلى جبور، سلسلة حلقات صوتية قصيرة من ١٥ جزءًا، بعنوان "مسيرة قائد"، تُجسّد محطات في مسيرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
الحلقة العاشرة تتناول محاولات الإغتيال التي تعرض لها العماد ميشال عون.
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