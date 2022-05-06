إنتخابات ٢٠٢٢ - بو حبيب من غرفة مراقبة انتخابات المغتربين: اتمنى ان تكون نسبة الاقتراع عالية

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أمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب خلال جولته على غرفة مراقبة انتخابات المغتربين في الوزارة ان تكون نسبة الاقتراع عالية متمنيًا ان تتخطى الـ 70 في المئة، مضيفًا:" "قلبي كبر" عندما رأيت هذا المشهد لاقتراع المغتربين منذ الصباح الباكر".

وقال:"لم يحصل أي تقصير من جانبنا في توزيع المقترعين على الأقلام وكان يجب أن نقول لهم إن التوزيع سيكون على أساس الرقم البريدي، ووزير الداخلية أكّد أن الأمور جيّدة وأنا المسؤول عن اقتراع المغتربين والانتخابات هي السبيل الوحيد للتغيير".

وردًا على سؤال، قال بو حبيب:" أعداد المسجلين في أميركا اللاتينية خيّبت الآمال، وندعو اللبنانيين للمشاركة في الانتخابات في لبنان".

وأشار الى ان الصناديق تُقفل بالشمع الأحمر بوجود مندوبي اللوائح، وتُرسل إلى المطار عبر DHL ثمّ تُسلّم للداخلية، لافتا الى انه يجب أن تصل الصناديق بغضون الأحد، وحينها تنتهي مهامنا كوزارة خارجية.