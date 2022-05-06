عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 أيار 2022

البناء
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الأخبار
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نداء الوطن
ـ شهداء 6 أيار..."ذخائر" الصحافة الحرّة
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الجمهورية
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ـ المرحلة الانتخابية الأولى
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اللواء
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ـ المقاومة تثأر للأقصى: 4 قتلى بعملية نوعية ليلاً
ـ كييف تنفي احترام موسكو هدنة في آزوفستال والروس عازمون على تحقيق أهدافهم العسكرية.