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عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 أيار 2022

6
MAY
2022
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البناء

ـ فائض البطولة الفلسطينيّة يضرب مجدداً رغم الاستنفار الصهيونيّ: 4 قتلى في تل أبيب
ـ المقاومة تعاقب مستوطني إلعاد مقتحمي الأقصى… والاحتلال يلوّح باقتحام جنين
ـ الاغتراب في الخليج يفتتح العمليّة الانتخابيّة اليوم… وترقب لنسبة المشاركة

الأخبار
ـ روسيا - إسرائيل: نهاية الرمادية
ـ ‫البخاري يقود حملة حلفاء السعودية لـ «توحيد الأصوات واللوائح»: الحريري يرفض طلب الرياض زيارة لبنان والدعوة إلى الاقتراع
ـ ‫المقاومة تضرب في تل أبيب مجدّداً: استباحة الأقصى لا تمرّ
ـ ‫القروض السكنية: هاجر وسدّد

 

نداء الوطن
ـ شهداء 6 أيار..."ذخائر" الصحافة الحرّة
ـ المغتربون خلف " العازل" اليوم... والعين على "شحن الصناديق"
ـ "الأخوان سلامة": القضاء يكشف "المستور"
ـ الفجوة تتسع والاحتياطي ينحسر
ـ إحتدام الصدام في "الأقصى"... وتحذير من "حرب دينية"
ـ هجوم دموي يهز وسط إسرائيل

الجمهورية
ـ رقابة دبلوماسية تواكب اقتراع المغتربين
ـ المرحلة الانتخابية الأولى
ـ بوحبيب: أجهزة تعقب لحماية الصناديق
ـ ميقاتي سيصرف أعمال لحكومة والجمهورية!
ـ ملف بدل النقل قد يبت اليوم؟
ـ كييف تتهم موسكو بعدم احترام الهدنة

 

اللواء
ـ "المزاج الشعبي" يرسم معالم المجلس الجديد من الخارج إلى الداخل!
ـ غوتيريش لانتخابات شفافة تليها حكومة إصلاحات... وإغراءات مالية واستشفائية للقوى الأمنية والعسكرية
ـ المقاومة تثأر للأقصى: 4 قتلى بعملية نوعية ليلاً
ـ كييف تنفي احترام موسكو هدنة في آزوفستال والروس عازمون على تحقيق أهدافهم العسكرية.

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