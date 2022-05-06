عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 أيار 2022

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البناء

ـ فائض البطولة الفلسطينيّة يضرب مجدداً رغم الاستنفار الصهيونيّ: 4 قتلى في تل أبيب

ـ المقاومة تعاقب مستوطني إلعاد مقتحمي الأقصى… والاحتلال يلوّح باقتحام جنين

ـ الاغتراب في الخليج يفتتح العمليّة الانتخابيّة اليوم… وترقب لنسبة المشاركة

الأخبار

ـ روسيا - إسرائيل: نهاية الرمادية

ـ ‫البخاري يقود حملة حلفاء السعودية لـ «توحيد الأصوات واللوائح»: الحريري يرفض طلب الرياض زيارة لبنان والدعوة إلى الاقتراع

ـ ‫المقاومة تضرب في تل أبيب مجدّداً: استباحة الأقصى لا تمرّ

ـ ‫القروض السكنية: هاجر وسدّد

نداء الوطن

ـ شهداء 6 أيار..."ذخائر" الصحافة الحرّة

ـ المغتربون خلف " العازل" اليوم... والعين على "شحن الصناديق"

ـ "الأخوان سلامة": القضاء يكشف "المستور"

ـ الفجوة تتسع والاحتياطي ينحسر

ـ إحتدام الصدام في "الأقصى"... وتحذير من "حرب دينية"

ـ هجوم دموي يهز وسط إسرائيل

الجمهورية

ـ رقابة دبلوماسية تواكب اقتراع المغتربين

ـ المرحلة الانتخابية الأولى

ـ بوحبيب: أجهزة تعقب لحماية الصناديق

ـ ميقاتي سيصرف أعمال لحكومة والجمهورية!

ـ ملف بدل النقل قد يبت اليوم؟

ـ كييف تتهم موسكو بعدم احترام الهدنة

اللواء

ـ "المزاج الشعبي" يرسم معالم المجلس الجديد من الخارج إلى الداخل!

ـ غوتيريش لانتخابات شفافة تليها حكومة إصلاحات... وإغراءات مالية واستشفائية للقوى الأمنية والعسكرية

ـ المقاومة تثأر للأقصى: 4 قتلى بعملية نوعية ليلاً

ـ كييف تنفي احترام موسكو هدنة في آزوفستال والروس عازمون على تحقيق أهدافهم العسكرية.