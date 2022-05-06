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أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 أيار 2022

6
MAY
2022
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الجمهورية:

ـ وجه أحد الوزراء في مجلس خاص انتقادات حادة إلى نائب رئيس حزب تحامل عليه من خلال انتقاده طريقة تعاطيه مع ملف دقيق.
ـ لوحظ توجيه دولة إقليمية رسائل انتخابية وسياسية الى الداخل اللبناني عبر وسائل إعلامها.
ـ فوجئ مراقبون بحجم الإمكانات المادية لحزب مسيحي متراجع يسلك طريق المعارضة حاليا.

اللواء:

ـ تلعب سفارة دولة كبرى دور في فكفكة عقد بعض اللوائح التي تدور في فلكها، لا سيما في العاصمة بيروت.

ـ يعيش حلفاء سابقون لقطب قرر عدم المشاركة في الانتخابات بوهن قوي، لم تفلح معه محاولات التقوية والدعم من غير طرف..

ـ فوجىء موظف نقدي كبير بمعلومات عن تمرد المصارف على تعليمات المصرف المركزي في ما خص دفع الرواتب المحولة كاملة!

البناء:

ـ يقول مرجع سياسي بارز إن حجم المقاطعة في التصويت في مناطق نفوذ تيار المستقبل سينظر إليه داخلياً وخارجياً كتصويت لصالح ترشيح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتخابات النيابية او بعد الانتخابات الرئاسية.

ـ قال مرجع مالي يتابع الإعلام والإعلان الانتخابي إن أغلب الإنفاق تتم تغطيته بفواتير صادرة عن مؤسسات الإعلام والإعلان ولا يظهر بحركة الحسابات المصرفيّة المفتوحة للوائح والمرشحين لأن الدفع يتم نقداً أي غير محدّد المصدر أو تقوم به جهة ثالثة. وكلها مخالفات للقانون.

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