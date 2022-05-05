ميقاتي: إنتخابات المغتربين دليل اضافي ان لبنان المنتشر لا ينسى لبنان

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اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان إنتخابات المغتربين دليل اضافي ان لبنان المنتشر لا ينسى لبنان ويريد لبنان ويجب ان يعبّر عن هذا الاهتمام بوطنه من خلال صندوقة الاقتراع.

كلام الرئيس ميقاتي جاء خلال تفقده غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج التي انشأتها وزارة الخارجية والمغتربين.

حيث كان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب والامين العام للخارجية السفير هاني الشميطلي، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الدكتور عباس الفواز ونائبه علي نعمه النسر وأمين عام الجامعة عاطف عيد والمستشار القانوني فرنسوا العلم، وعدد من الديبلوماسيين وكبار العاملين في الوزارة.