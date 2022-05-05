نصار بحث مع ميقاتي في التحضيرات لزيارة البابا

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إستقبل الرئيس ميقاتي رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس للبنان، وزير السياحة وليد نصار الذي اطلعه على التحضيرات القائمة لزيارة البابا للبنان المقررة في 12 و13 حزيران المقبل، وعلى المسودة الأولية لبرنامج الزيارة.



وأشار الوزير نصار بعد اللقاء الى “أننا في صدد عقد اجتماعات تحضيرية مع مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك ، قبل الاعلان عن تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية للزيارة ، والانتقال الى بدء التحضيرات العملانية لفاعلياتها ، في انتظار التوافق النهائي مع الكرسي الرسولي على برنامج الزيارة.”