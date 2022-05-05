منخفض جويّ مصحوب بكتل هوائية باردة، أمطار وبرق ورعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

وقد تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانًا في الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار تدريجيًا بدءًا من الظهر وتعود بشكل خفيف ليلاً في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانًا مع درجات حرارة دون معدلاتها بحدود الـ 4 درجات ويستمر حتى بعد ظهر السبت حيث يستقر الطقس تدرجيًا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتشتدّ أحياناً شمالا وتلامس الـ 70 كلم/س، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانًا خلال الليل بخاصة جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانًا في الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية، تنحسر الأمطار تدريجيًا بدءًا من الظهر وتعود بشكل خفيف ليلاً في المناطق الشمالية.

السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الجنوبية الداخلية والجبلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحياناً بخاصة في المناطق الشمالية حتى الفترة المسائية، حيث تنحسر تدريجياً ويستقر الطقس.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تلامس معدلاتها الموسمية مع انخفاض في نسبة الرطوبة.