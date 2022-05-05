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حزب الله ينعى أحد الاعلاميين

5
MAY
2022
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نعت العلاقات الإعلامية في حزب الله الزميل الإعلامي المجاهد الباحث في الشؤون الصينية الأستاذ محمود ريّا، الذي وافته المنية ليل أمس، وجاء في بيان صدر عنها ما يلي:


بسم الله الرحمن الرحيم
"ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَٰٓائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" .
صدق الله العلي العظيم

بمزيد من التسليم برضا الله وقضائه ننعى اليكم وفاة الأخ المجاهد والإعلامي الصادق الباحث في الشؤون الصينية والدولية الأستاذ محمود ريا الذي وافته المنية ليل أمس.

ولد الحاج ريا سنة 1967 والتحق بحزب الله منذ انطلاقته وعمل في مؤسساته الإعلامية المختلفة، وشغل مسؤولية قسم الرصد والتحرير في العلاقات الإعلامية طيلة سنوات طوال، وكان صوتاً قوياً للمقاومة وأنيساً للمقاومين ومدافعاً صلباً عنهم.


نفتقده أخاً عزيزاً وإعلامياً متميزاً، ونتقدم من عائلته الكريمة ومن مؤسسات الإعلام المقاوم والعاملين فيه والوسط الإعلامي عامة ومن محبيه وعارفيه ومتابعيه بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله تعالى له المغفرة وعلو الدرجات وأن يحشره مع محمد وأهل بيته الأطهار ويسكنه فسيح جنانه.

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