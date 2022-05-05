إنتخابات 2022- الأنباء الكويتية: تيمور جنبلاط يسأل حزب الله: لماذا إلغاؤنا ودمار الوطن لحماية نووي إيران؟!

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الأنباء الكويتية: حمل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط بعنف على حزب الله، متوجها بسؤال: «تريدون الغاءنا ونريد الشراكة مع الجميع، وتريدون دمار الوطن ونريد بناءه، وتريدون رهن سيادة لبنان في المفاوضات لحماية نووي إيران ونحن نريد لبنان سيدا مستقلا. تريدون اختراق الجبل وجربتم في 7 مايو وكان الجواب المناسب واليوم الجواب معروف سلفا فتعالوا إلى الشراكة. لبنان يحتاج إلى شراكة لبناء الدولة وشراكة بين الأجيال وبين الرجل والمرأة وبين القطاعين العام والخاص».

كما توجه جنبلاط في كلمة له في المهرجان الجماهيري الحاشد الذي أقيم على ملعب الباروك الرياضي، اقامه الحزب التقدمي الاشتراكي بمناسبة الذكرى الـ 73 لتأسيس الحزب لأبناء الجبل قائلا: «لأنكم لا تعرفون الخوف سننزل إلى صناديق الاقتراع في 15 مايو لإعلان الموقف مع الحق ولبنان السيد المستقل».