إنتخابات 2022- نداء الوطن: أهالي ضحايا انفجار 4 آب للناخبين: لا تقترعوا للمجرمين

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أمس، جدد أهالي ضحايا انفجار 4 آب موقفهم الرافض لأي "مساس بالأهراءات" لأنها يجب أن تبقى "شاهدة على الجريمة"، منددين خلال وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب عند مدخل المرفأ باستمرار عرقلة التحقيق العدلي، ومؤكدين على أنّ "من فجرنا هو من يعرقل التحقيق".

وانطلاقاً من ذلك، أضاء الأهالي على مسؤولية وزير المالية المنتمي إلى "جهة سياسية وحزبية واضحة" في احتجاز وتجميد التشكيلات القضائية "لعرقلة التحقيق والهروب من المحاسبة"، واستغربوا في المقابل ترشّح "مدعى عليه بكل وقاحة إلى الانتخابات بتغطية من الذين قاموا بالدفاع عن المجرمين وبحمايتهم"، مناشدين الناخبين عدم التصويت للمجرمين بل "أن يأخذ الشعب اللبناني جريمة العصر في الاعتبار ويدرك لمن سيعطي صوته".