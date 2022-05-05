عناوين الصحف ليوم الخميس 5 أيار 2022

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الأخبار: فلسطين: نُذر مواجهة جديدة

البخاري وجعجع والسنيورة يخوضون معركة منع المقاطعة السنية | الحريري ثابت: لن نشارك



جمهورية معوّض الفاضلة: محاصصة عائلية وتجار سلاح وحياد أميركي



«تجارة الموت»: بزنس عائليّ تعوّمه ثغرات القانون





الديار: انتخابات المغتربين غدا «ونبش القبور» بين التيار والقوات وموقف لجنبلاط في ٧ أيار

أعنف هجوم سعودي على الحريري... وميقاتي الى جانب دريان والبخاري والسنيورة

العميد ياسين لـ «الديار»: حقوقنا البحرية لا يجب ان «يمتطيها» البعض خدمة لمصالحهم الانتخابية

البناء: تصعيد روسيّ إسرائيليّ في أوكرانيا… ولافروف: حتى هتلر كان بعض دمه يهودياً/ السنوار يعلن بدء مرحلة فكّ حصار غزة وتحرير الأسرى بالتنسيق مع «محور القدس»/ ميقاتي: في مصرف لبنان 11 مليار دولار… والخبراء: ما يعادل اليوروبوند/



اللواء: بروڤة الاقتراع غداً... وشبح التعطيل فوق مرحلة ما بعد 15 أيار

ميقاتي يرفع الغطاء عن سلامة ويتوقع صعوبات بانتخاب الرئيس.. ودريان للمشاركة الكثيفة بالتصويت





نداء الوطن: أهالي ضحايا انفجار 4 آب للناخبين: لا تقترعوا للمجرمين

ميقاتي لا يرى انتخابات رئاسية ولا يمانع "تغيير سلامة"



النهار: غداً انطلاق الانتخابات وسط غليان تصاعدي



الجمهورية: المعتربون الى الصناديق غدًا



l'orient le jour: Avec le retour de l’Arabie, le Hezbollah craint désormais de perdre sa majorité