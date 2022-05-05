أسرار الصحف ليوم الخميس 5 أيار 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تتابع مصادر أوروبيّة عسكريّة وجهة الأسلحة الغربيّة الحساسة، خصوصا صواريخ ستينغر وجافلون التي وصلت الى أوكرانيا بالآلاف مع الإعلان عن نفاد كمياتها في ظل تقارير تتحدث عن تحول أوكرانيا الى سوق مفتوح للسلاح للحركات «المتطرّفة» من أوروبا وأفريقيا وآسيا.

خفايا

قال مرجع سابق في الإشراف على الانتخابات إنه في ظل ظروف يصعب فيها الوصول الى الودائع سيكون سهلا على هيئة الإشراف على الانتخابات إثبات التمويل الخارجي بمطالبة المرشحين إظهار كيفية تأمين أموال حملاتهم الانتخابيّة وإحالتها للمجلس الدستوريّ في حالة الطعون.



اللواء: أسرار

لغز

فتح مرشحون في محافظات الأطراف علاقات مباشرة، مفتوحة على خدمات تصيب المواطنين.



غمز

يواجه حزبان مسيحيَّان صعوبات في الدوائر التي لهما فيها مرشحون، لجهة الحاصل، قياساً لانتخابات 2018.



همس

وصلت تقارير عدّة تُشير إلى أن أجهزة معادية تتابع بدقة وبالتفصيل حركة الاعتراض في التحضيرات للانتخابات الحالية!



نداء الوطن: خفايا

يتساءل بعض المزارعين في البقاع عن جدوى بدء حملة مكافحة حشرة السونة التي تصيب القمح بالمبيدات الزراعية، علماً أن هؤلاء لم يلاحظوا ظهور أي منها حتى الساعة. كما أن الرياح القوية تجعل المكافحة غير فعالة. ويسألون عما إذا كان هذا العمل يندرج ضمن الحملات الانتخابية؟

لاحظ مراقبون أن انتقاد وزير الداخلية لما تقوم به هيئة الإشراف على الإنتخابات وطلبه منها تقديم أدلة على اتهاماتها والتحرك لمواجهة الفلتان الإعلامي يدخل ضمن تضارب الصلاحيات واعتبار الوزير أن هذه الإتهامات تحمّله مسؤولية التقصير، ويؤشر إلى مزيد من التباعد خلال الإنتخابات وبعدها.