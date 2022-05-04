living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيصل كرامي: رهان المقاطعة سقط.. والجميع يرفض التحالف مع القوّات

4
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكّد النائب فيصل كرامي أنّ الرهان على المقاطعة قد سقط في طرابلس، معتبرًا أن أولويّات الناس هي باتت في مكان آخر نتيجة الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان اليوم.

وفي مقابلة مع الاعلامية صفاء درويش رفض كرامي فكرة القول أن ميقاتي منكفئ كما يفعل تيار المستقبل، بل أنّ ميقاتي هو في صلب الانتخابات وأتى بوزير للداخلية من قلب طرابلس "لإدارة الإنتخابات".
وعن تحالف ريفي مع القوات رأى كرامي أن كل مرشّحي وقيادات طرابلس الشباب والتاريخيين يرفضون وجود القوات اللبنانية، التي اغتالت رئيس الحكومة رشيد كرامي.
وعن الخلاف السياسي الأساسي مع القوات يشرح كرامي أنّه نابع من نقطتين: الأولى مطالبة القوات بالفدرالية والثانية هي "أمن المجتمع المسيحي" متسائلًا عن كيفية تعايش طرابلس مع هكذا عناوين ومشاريع، مضيفًا "أنّه حتى اليوم هناك من اختفوا على حاجز البربارة وأهلهم يبحثون عنهم" متهمًا القوات بالتعامل مع اسرائيل.
وبكلمة واحدة وصف كرامي رئيس حزب القوات سمير جعجع بـ"مجرم" فيما وصف الوزير جبران باسيل بالصديق اللدود كما وصف الوزير سليمان فرنجية بالصديق، بينما اتهم الوزير السابق أشرف ريفي بالوصولي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout