"هناك بزار سياسي مفتوح".. درغام: ما قدموه القوات اللبنانية هو الغدر والقتل على الهوية

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توجه عضو تكتل لبنان القويّ النائب أسعد درغام للمغتربين بالقول: "اليوم هناك فرصة لتحصيل الحقوق ومحاسبة المنظومة التي حكمت على مدار عقود والتي أوصلت البلد الى هذا الحال. أنا أعلم وجعكم وكيف ذهب جنى العمر هباء، وندعوكم لتحكيم العقل."

وقال في حديث لل OTV "إتهمنا بالعنصرية عندما طالبنا بإعادة النازحين الى بلادهم، يريدوننا ملحقين لغيرنا، نحن عشنا أسياد وسنبقى كذلك، نحن نقدس الشهادة ولا نستثمر الشهادة في السياسة بعكس أخصامنا."

وأكمل: "هناك كم هائل من الأموال تدفع في الانتخابات، ولأول مرة عمدت بعض اللوائح الى شراء المرشحين، هناك بزار سياسي مفتوح."

وقال "نحن لا نملك المال السياسي وليس لدينا القدرة ولكننا مجبرين على تأمين النقل لأبناء عكار القاطنين في بيروت وهذا بديهي في ظل الأزمة الراهنة. طالبنا بالميغاسنتر وتم العرقلة لأهداف معروفة."

وفي الحديث أكّد درغام "بيننا وبين العكاريين معمودية دم، ونحن نجل شهداء أبناء عكار الذين دفعوا دم من النهر الكبير وحتى الناقورة، ولكن ما قدموه القوات اللبنانية هو الغدر والقتل على الهوية."

وقال إنّ "ليس لدينا تيارين بل تيار واحد التيار العوني وعلى رأس هذا التيار الوزير جبران باسيل."

وأكمل: "الوزير باسيل سبق أن أكد أن الهدف المحافظة على المقعد الذي نملكه وسيتم تجيير الأصوات للأوفر حظا، نحن نطمح لتحصيل أكبر عدد من المقاعد، ولكن لن نقبل بالخسارة." و "مساعدة أبناء عكار والرفاق في التيار الوطني الحر سنتمكن من كسر القوات اللبنانية وسأتمكن من الحصول على عدد أصوات تفضيلية أكثر منهم."

وصرّح أنّ "هناك تيار وطني حر متجسد في عكار ومن غير المسموح كسرنا ولا أي حزب سيتمكن من كسرنا وأخذ مكاننا."

وختم: "تمكنا بمساعدة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من إقرار قانون ترقية الرتباء في المديرية العامة للأمن العام والأمن الداخلي، وأعد الضباط في الجيش اللبناني أن أول مشروع سيكون إسترجاع حقوق وترقية ضباط دورة العام 1994."