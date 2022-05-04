بالصّور- باسيل في اللقاء الانتخابي لبيروت الاولى: نحنا بالأشرفيّة مرشحين ناس بيشبهوا مسعود الأشقر بنضافتو ونضالو.. منتحداكم! (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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بيروت الأولى

من قلبي سلام لبَيروت،

للمدينة يلّي هي اكبر من الجرح،

للعاصمة الحاضنة كل اللبنانيين ومرفأنا، لرمز وحدتنا وقلب اقتصادنا ومنارة ثقافتنا.

سلام لأرواح الشهدا والجرحى والمعوّقين.

إنتو وجعنا الكبير وما بيرتاح الوطن حتى تنكشف الحقيقة ويتحاكموا المسؤولين، المتورطين أو المهملين، بجريمة غيّرت وجه بيروت وكشفت هشاشة مؤسسات الدولة وضعف الأجهزة وإنعدام الرقابة وغياب المحاسبة وحجم الفساد. كأنو كل هالوضع الغلط تراكم من التسعينات وإنفجر بمرفأ بيروت دفعة واحدة.

المسؤول الأوّل هو الفساد وعدم توحيد مرجعية المرفأ عاندوا كل محاولاتنا لاصلاح وضع المرفأ، ووقف العمل باللجنة المؤقتة لادارة مرفأ بيروت من أكثر من 30 سنة- مؤقتة على 30 سنة! عاندونا بمجلس الوزراء عدّة مرات، وما اقرّوا قانوننا قدّمناه بمجلس النواب، وتقاخروا من قلب المرفأ بوضع المرفأ، يلّي سنة كان يحوّل 300 مليون دولار للدولة، وسنين صفر...

التحقيق بالجريمة وكشف المسؤوليات ومحاكمة المتورطين مش موضع مساومة ولا تسوية، هيدا أمر مرتبط بالوجدان الوطني وخارج المزايدات والحملات الإنتخابية.حاولوا يتّهمونا بمقايضة الحقيقة بالدائرة 16، وبرهنا اننا ما بعنا الحقيقة كرمال انجاز وطني استراتيجي لكل المنتشرين، وكبّوا علينا بخيالهم فبركة المقايضة وضحدناها بالواقع. دفعنا ثمن غالي للحقيقة، وبعدنا عم ندفع ثمنها باحتجاز بدري ضاهر ورفاقه ظلماً، بس ليخترعوا كذبة "كان يعلم"، ويلّي إتوقفوا من عنا بينطبق عليهم قول "كان يعمل".

بيعزّ علينا كتير مشهد المرفأ المدمّر وواجهة بيروت الحزينة، بس الحياة بتكمّل،

بيروت رح تولد من جديد، من الدمار، من الرماد، من الركام …هيدا قدرها عبر التاريخ. بيروت أقوى من المصيبة ومستقبلها مُلك أبنائها… ومش لازم يكون ملك الشائعة والكذبة. الفرق بينا وبينهم، انّو نحنا مننحني امام دماء الشهداء ومنسكت، هم بيستغلوا الدماء وبيتاجروا فيها بالانتخابات. نحن منشتغل للحقيقة ومندفع ثمنها، وهم بيستفيدوا من الكذبة ويقبضوا ثمنها.

أحبائي بيروت مش للسماسرة، تجار الدمّ، بيروت للأحرار، طلّاب الحرية ولاد بيروت، وكل اصحاب الطاقات بينتموا لبيروت.

إسألوا المبدعين بلبنان وبالعالم العربي بيخبروكم إنو ما صاروا نجوم وانشهروا بالعالم لو ما ضوّت عليهم بيروت.

أهلنا بالأشرفية والصيفي والرميل والمدوّر،

لبنان على موعد مع الانتخابات النيابية ب 15 أيّار، نحنا وحلفائنا بلايحة بيروت الاولى منطلب تأييدكم وثقتكم حتى نضلّ بمجلس النواب صوتكم والعين الساهرة على حقوقكم. الإنتخابات هَالسنة بتفصل بين مشروعين، ونهجين وعقليتين.

بين دولة الفشل والفساد والنهب والإنهيار

ودولة الحق والمحاسبة والإنتاج والإزدهار.

بين منظومة الكذب والتسلط يللي عم بتصارع حتى تضلّ متحكمة فيكم (سرقت ودائعكم وحوّلتها للخارج وما عم تقبل تقرّ قانون لاستعادتها).

وبين يللي إشتغلوا وعم يشتغلوا حتى تتحرّروا من الفساد وومنظومته، وعم يتقاتلوا معها بمجلس النواب ليقرّ قوانين الكابيتال كونترول، والتدقيق الجنائي، واستعادة الأموال، وكشف الحسابات والأملاك وانشاء محكمة الجرائم المالية.

المواجهة بين يللي إستلموا وزارات وما عملوا شي فيها وكان انجازهم الوحيد يفشّلوا غيرُن ويثرثروا بالاعلام على وزارات غيرهم ويرتكبوا المخالفات بالجملة بوزاراتهم.

وبين يللي إستلموا وزارات وقدّموا مشاريع وخطط وقوانين، وما كان همّ هوديك الاّ يوقفوهم. السلبية مقابل الايجابية، الطاقة الايجابية مقابل الطاقة الهدّامة.

وزرا الفشل والحكي الفاضي ما تركوا بصمات وتركوا الصناديق السودا بوزاراتهم . اعترضوا على كل إصلاح جرّبنا نحققو .

لمّا بلّشنا نواجه رياض سلامة ونفضح ارتكاباتو أمّنوا له الحماية.

سقّطوا خطة التعافي متل ما سقّطوا القانون الأرثوذكسي.

بيحكوا عن اللامركزية وحابسين قانونها بجارور الإدارة والعدل، بالتواطؤ مع حلفائهم بالمنظومة.

كلّ يوم بيحلموا بالاتفاق الثلاثي، وبيحاولوا يعيشوه او يعيشوا فيه.

منتحداكم تقولوا للناس كرمال مين وقفّتوا القانون الأرثوذكسي. قلتها بوضوح بدقيقة مع جبران، وخبّرت انّو الطلب اجا من الأمير بندر، سكتوا لأن هيدا كان اعترافهم لي.

عقل مريض ما بينتج إلّا الخرّاب.

واحد من أبواقهم عم يتهمنا بإلغاء الإنتخابات لأنو طالبنا الدولة تأمّن حرية الإنتقال والإجتماع للناس.

طبيعي يستغرب التنقل بين المناطق لأن معلمو محصّن بالقلعة وما بيزور الناس حتى جارته بكركي، وبيعتبر حالو أكبر من الناس، وبيتحجج بالوردة وبالخطر على حياتو. بيعدّلوا القانون وبيقصّروا المهل وبيحطّوا الانتخابات بآذار بشهر الثلج ولأن منحطّها بالتاريخ الصحيح بأيار، بيتهمونا بتأجيل الانتخابات. بيلغوا الميغاسنتر والدايرة 16، وبيلغوا عدد النواب 6 عن الإغتراب، وبيتهمونا بتأجيل الانتخابات. بيسكّروا الطرقات وبيضربوا الناس بالحجار وبيتهمونا بتأجيل الانتخابات. بيدفعوا رشاوى وبيزوروا الارادة الشعبية وبيتخطوا السقف المالي، وبيتهمونا بتأجيل الانتخابات.

نحنا من الناس، منروح لعندن على عكار وجزين والبقاع الغربي والشوف وعالية وبعلبك وزحلة . منتحدّى سجين يطلع من عقدة سجنه SYNDROMIC.

(نحنا منتواصل مع الناس، منقبل إنتقادن ومنتفهم خيبة أملن، بس منعرف بالآخر إنو العتب على قد الأمال يللي وضعوها فينا والناس واعيين وبيعرفوا انو ما فيه تغيير بلا التيار الوطني الحر). خاب أملهم بالبلد، بس مش متأملين فيكم لتخلصوه!

نحنا وضعنا خطة كهرباء لكل لبنان، هن كان مشروعهن يحطوا بكل منطقة مولدات يشغلوها بالمازوت المدعوم من ودايع الناس.

نحنا دعيناهم لحوار حول الإستراتيجية الدفاعية وسلاح الحزب، وخطّة التعافي، واللامركزية وتطوير النظام، رفضوا، ولمّا تسألوهم شو مشروعهم بقولوا منشوف بعد الإنتخابات.

قبل الانتخابات بيصرخوا بالعلن ضد المقاومة، بعد الانتخابات، بيستجدوا بالسرّ التحالف معها.

شو المشروع؟ منشوف بعد الانتخابات.

المهم يوصلوا، لا بيملكوا مشروع ولا بيعملوا إنجاز،

مرشحينهم بيعرفوا يهاجموا الحزب لأن ربّيحة انتخابياً ويحرّضوا على التيار ليخسّروه.

نحنا بالأشرفية مرشحنا نقولا الصحناوي، تاريخه النضالي بيحكي عنه، وعمله النيابي والوزاري بيدلّ على وسع فكره وقدرته على التطور، عمله الإنمائي الخدماتي فيه نفحة إنسانية قويّة، مش غريب على إبن الصحناوي، إبن التيّار يكون هيك، وأصواتنا له.

نحنا بالأشرفيّة مرشحين ناس بيشبهوا مسعود الأشقر بنضافتو ونضالو ومحبتو للناس. مع إنه ما حدا بيشبه مسعود وبيقدر يكون مثل مسعود.

(بيروت بحاجة لنقل عام وبحاجة لأوتوستراد دائري. بيروت بحاجة لمشروع حقيقي للنفايات وفرزها ومعالجتها ونحنا كان مشروعنا جاهز.

نحنا هيك منشوف بيروت، وعنا قانون لمرفأها، وعنا قانون لنفاياتها، وعنا قانون لـخلق مناطق تكنولوجيّة فيها.

إنتو يا تجمّع الفاشلين وتوزيع الشتايم والإبتسامات الصفرا والفراغ الفكري والحقد، شو مشروعكم؟

جربتوا تكبوا كل وسخكم علينا، حتى تغطوا عَ فشلكم وتحمّلونا مسؤولية الإنهيار والإنفجار والكورونا والنازحين.

إنتو يللي ضربتوا صلاحيات الرئيس ورضيتوا بالحدّ الأدنى وفرّطوا بالحقوق وتحالفتوا مع يللي همّشوكم وقبلتوا بالتبعية ..

لمّا دارت الإيام طعنتوا يللي فتحولكم باب الحبس وباب الرزقة وأجرّتوا حالكم للمموّل وقبلتوا تورّطوا لبنان بصراع الدول.

إنتو يللي إستغلّيتوا وجع الناس وركبتوا موجة الثورة وغضب الأوادم، وين بدكم تهربوا من الحقيقة ؟

حبل الكذب قصير ورح يلتف على رقبتكم، إنكشفتوا بممارساتكم ومستواكم وخطابكم وعجزكم.

إنتو الكذبة والخنوع ونحنا الحقيقة والكرامة. إنتو زمن عم يخلص ونحنا الزمن الجايي،

نحنا وأهل بيروت وشباب بيروت وصبايا بيروت قادرين نتحاور مهما إختلفنا.

وسوا قادرين نعمّر بيروت ونرجّعها منارة إشعاع ومدينة حياة وأمل وفرح.

عاشت بيروت، عاشوا أهل بيروت، وعاش لبنان