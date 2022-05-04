مجهولون ينتحلون صفة السفير مصطفى أديب!

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أصدر المكتب الاعلامي لسفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب بيانا جاء فيه: “يقوم عدد من المجهولين بانتحال صفة السفير أديب أو صفة مستشاره أو صفة مسؤول في مكتبه، ويجرون إتصالات بعدد من فاعلي الخير ويطلبون منهم مساعدات مرضية أو ثمن أدوية لعدد من المرضى بمبالغ مالية كبيرة، وذلك بهدف الحصول عليها بطرق غير شرعية وغير أخلاقية.

يهم المكتب الاعلامي للسفير أديب، أن يؤكد أن ما يحصل هو عملية نصب وإحتيال موصوفة من قبل هؤلاء، وأن السفير أديب لا يعرف من هؤلاء ولم يكلفهم بأي شيء، وهو سيتخذ صفة الادعاء الشخصي لدى القضاء ضد كل من يثبت أنه مشارك في هذا الفعل المشين، لذلك إقتضى التوضيح”.