living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة أبناء العرقوب استغربت غياب قضية احتلال مزارع شبعا عن برامج المرشحين

4
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استغربت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا، في بيان، “غياب قضية احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وغيرها من التلال والأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال الصهيوني، عن برامج المرشحين إلى الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من هذا الشهر”.

وأسفت الهيئة “لكون المتنافسين على خوض غمار الانتخابات النيابية لهذه الدورة، يتبارون حول مفاصل قد يكون بعضها مهما بالنسبة للمواطن، ولكنهم لا يذكرون أو بالكاد بعضهم، الأراضي المحتلة من قبل العدو الصهيوني”، مشددة على “ضرورة أن تكون هذه القضية محور إجماع وطني لدى المتنافسين، إذا كان الهدف الحقيقي لديهم حماية لبنان والدفاع عن سيادته واستقلاله الذي يبقى منقوصا طالما هناك احتلال لأرضه واعتداء على أجوائه ومياهه وثرواته”.

وأكدت الهيئة التالي:
1- ضرورة أن تكون قضية تحرير الأراضي المحتلة في طليعة اهتمامات القوى السياسية وعلى جدول الحكومة وكل مؤسسات الدولة اللبنانية، لأن استمرار الاحتلال هو انتقاص للسيادة والاستقلال.
2- الإسراع في تعديل المرسوم 6344 في ما يتعلق بحماية حقوق لبنان النفطية في البحر والتأكيد على الخط 29 وايداعه لدى الأمم المتحدة.

3- جعل القضايا الوطنية والسيادية، ومن ضمنها قضية تحرير المزارع والتلال بندا اساسيا في البيان الوزاري لحكومة ما بعد الانتخابات وعلى جدول أعمالها الدائم.
4- إعداد كل ما هو مطلوب من دراسات وملفات وهي موجودة لدينا من أجل تقديم الشكاوى اللازمة أمام الجهات والمحاكم الدولية من أجل التعويض على الأهالي جراء سنوات الاحتلال.
5- التحرك السريع لدى الأمم المتحدة من أجل تصحيح موقفها الملتبس تجاه هذه القضية الوطنية التي ربما يسعى البعض لطمسها او نسيانها.

وختمت بالتشديد على “ضرورة ترفع القوى السياسية المتنافسة على المقاعد في البرلمان إلى المستوى الوطني العام والخروج من منطق الزواريب والشخصانية ورفع الشعارات الرنانة التي لا تبني وطنا حقيقيا على مختلف المستويات الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout