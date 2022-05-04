وزير الاعلام زار مستشفى المشرق في سن الفيل

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زار وزير الاعلام زياد المكاري ظهر اليوم، مستشفى المشرق الفرنسي في سن الفيل، حيث كان في استقباله رئيس مجلس ادارتها المدير العام الدكتور انطوان معلوف، والنائب الفرنسي اللبناني الاصل الدكتور ايلي عبود، وقد أطلعاه على النشاط الطبي والصحي الذي تؤديه المستشفى في ظل الظروف الشديدة الصعوبة التي يمر بها لبنان، وذلك بالتعاون والشراكة مع أهم المراكز الطبية في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية.

وجال الوزير المكاري وادارة المشرق الفرنسي في أرجاء المستشفى، واطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في العمليات الطبية والجراحية، وحصرية المشرق الفرنسي ب "ايركاد" في الشرق الاوسط وشمال افريقيا للجراحة الروبوتية ولتعليم الاطباء على اجراء العمليات عن بعد والدور الذي تؤديه على صعيد تنشيط السياحة الاستشفائية التي كان لبنان يحتل دور الريادة فيها في كل منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.