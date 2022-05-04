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نصار: صيف سياحي حار يبشرنا بعودة كثيفة للمغتربين

4
MAY
2022
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أشار وزير السياحة وليد نصار الى أن “صيفا سياحيا حارا ينتظرنا هذه السنة بعد جائحة كورونا بحسب الحجوزات وخطوط الرحلات التي تبشر بعودة كثيفة للمغتربين”.


ولفت نصار في تصريح الى ان “وزارة السياحة تعاونت مع مختلف لجان مهرجانان لبنان الدولية لاعداد مهرجانات وسط بيروت التي من شأنها اعادة الحياة لهذه المنطقة بعد انفجار الرابع من آب”، مشددا على ان “اولوية الوزارة اليوم من ضمن خطة اللامركزية الادارية افتتاح مكاتب سياحية في لبنان”، معلنا انه “تواصل بشأن مكتب اهدن وافتتاحه هذا الصيف مع النائب طوني فرنجية ورئيس اتحاد بلديات زغرتا والقضاء زعني خير ورئيس بلدية زغرتا – اهدن انطونيو فرنجية لتتألف لجنة محلية من أبناء زغرتا لتحضر وتواكب اللجنة”.


وردا على سؤال قال: “زغرتا الزاوية غبنت بالفترة الماضية بالكتيبات والافلام الدعائية التي لم تكن عادلة”، لافتا الى أنه “يولي شأنا للسياحة الدينية من اديرة ومزارات وكنائس وسوف يتم اطلاق خريطة لبنان الدينية مع ربطها ببيوت الضيافة والفنادق التي رغم معاناتها من أزمة الكهرباء والمحروقات فانها بالصمود اللبناني تتدبر أمر استمرارها”.


واعتبر ان “الوضع السياحي ليس ضبابيا كما يروج له، ففي الشهر الماضي سجل دخول 2010 سواح”.


ودعا بصفته رئيس اللجنة العليا لزيارة البابا الى لبنان “كل من يرغب بالتطوع من زغرتا والشمال وطلاب المدارس والجامعات”، معتبرا ان “هذه الزيارة تاريخية ومهمة بمضمونها وتوقيتها”.


وردا على سؤال عن تسليط الضوء على قلعة بربر آغا ختم: “ستكون لقضاء زغرتا زيارة خاصة قريبا”.

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