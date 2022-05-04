هل سيرفع القطاع الخاص بدل النقل؟!

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تلتقي" قيادة "الاتحاد العمالي العام رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ووفد من الهيئات في مبنى الاتحاد في الأولى بعد ظهر الجمعة ٦ الجاري، وذلك لمناقشة مسألة رفع بدل النقل في القطاع الخاص.



وعلمت "المركزية" في السياق، أن الاتحاد العمالي طرح أن يكون بدل النقل ١٥٠ ألف ليرة أو مواكبة تطوّر سعر صفيحة البنزين، بينما طرح شقير لا يتجاوز الـ١٠٠ ألف ليرة، بحسب مصادر اقتصادية، "على رغم معارضة بعض الهيئات الاقتصادية التي تتكبّد الخسائر ولا يمكنها أن تتحمّل تغطية هذا الرقم".



وذكرت المصادر أنه "لا يمكن أن ينحصر اللقاء بين قيادة الاتحاد العمالي العام ورئيس الهيئات الاقتصادية على رفع بدل النقل، بل يُصرّ الاتحاد على ضرورة أن يدعو وزير العمل "لجنة المؤشر" إلى الاجتماع للبحث أيضاً في موضوع تصحيح الأجور بعدما تآكلت إمكانية زيادة المساعدة الاجتماعية ومِنَح التعليم وغيرها من الامور التي تساعد على صمود العامل في هذه الظروف الاقتصادية.